У компании Great Wall два суббренда: под маркой Haval выпускаются премиальные автомобили, а недавно созданная Wey должна заняться высокотехнологичными роскошными автомобилями.

На автосалоне в Пекине Wey покажет свой второй в истории концепт. Это как и в прошлом году будет электрический кроссовер, но с совершенно иным стилистическим оформлением.

Пока Wey опубликовала лишь несколько затемненных тизеров. Судя по всему у кроссовера будет длинный капот, воздухозаборники в передних крыльях в стиле реактивных самолетов или болидов Формулы 1 и необычное решение задней части, к которой верхняя часть кузова будет сужаться.

Главной же «фишкой» концепта станет автономная система вождения высшего пятого уровня, то есть кроссовер сможет самостоятельно передвигаться по дорогам, полностью исключив в этом процессе участие водителя.

Отуда у Wey, а значит и Great Wall появилась эта система — неизвестно, ранее компания не была замечена в сотрудничестве с лидерами сегмента разработки автономных технологий. Нет у компании и собственных серийных электромобилей (они будут выпускаться под еще одним суббрендом). Впрочем, эта машина всего лишь концепт, а значит заявить о ней можно все что угодно: проверить же все равно не получится.

