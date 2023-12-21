Great Wall начал продажи 5,4-метрового гибридного минивэна Wei Gaosha

Китайская компания Great Wall вывела на рынок новую полноприводную гибридную модификацию Wei Gaosha с удлиненной версией кузова. Цены на родине начинаются от 405 800 юаней (примерно 5 137 000 рублей)

В основе силовой установки лежит новая гибридная система Hi4 - это аббревиатура от Hybrid Intelligent 4 Wheel Drive (Гибрид с интеллектуальным полным приводом). Данная система будет устанавливаться на все новые гибридные модели компании. В ее основе может лежать до трех двигателей. У Wei Gaosha их как раз три. Спереди 1,5-литровый бензиновый турбомотор и электродвигатель имеют суммарную мощность в 458 л.с.(337 кВт) и 644 Нм, а задний электромотор выдает 184 л.с. (135 кВт). Заявленный разгон до 100 км/ч - 5,7 с. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 44,28 кВт*ч. Запас хода на электротяге 170 км (WLTC). Средний расход топлива - 7,2 л. на 100 км.

Однако самое главное - это длина. По сравнению со стандартным Gaosha, новинка выросла в длине до 5405 мм. Ширина - 1960 мм, высота - 1890 мм, а колесная база - 3275 мм (+190 мм). С ним на китайском рынке может сравниться только Mercedes Benz V260L длинной 5400 мм. Салон имеет 7-местную компоновку сидений (2+2+3). При этом, расстояние для ног на втором ряду увеличилось до 1166 мм, а на третьем - до 962 мм.