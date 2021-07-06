Great Wall сдался

Помните, как несколько месяцев назад мы писали о том, что Great Wall собирается выпустить автомобиль, который очень похож на знаменитый «Жук». Разумеется, немецкий концерн выступил с протестом

Да, в Volkswagen развернули массивную антиплагиаторскую компанию. В итоге китайский концерн сдался – для европейского рынка модель будет видоизменена – поменяется передняя оптика (самая явная деталь, если говорить о плагиате), ручки дверей и оконные рамки, хотя общий силуэт останется тем же. То есть китайцы хотят обойтись малой кровью.

Отчасти их намерения подтверждаются тем, что все изменения касаются европейской спецификации машины. Модификация для китайского рынка будет продаваться в изначальной ипостаси! Собственно, это в который раз указывает нам на то, что Китай живет сам по себе – по своим правилам.