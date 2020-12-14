Автомобильный портал Motorpage
14 дек 2020

Great Wall снова собирается идти в премиум

Great Wall снова собирается идти в премиум

Мало того, под новым именем будут производиться электрокары. Посмотрим, что из этого выйдет. На памяти редакции Motorpage, это уже далеко не первая попытка Great Wall выйти в премиальный класс

Какой-то ясности здесь нет. Automotive News просто сообщает, что будет создан новый бренд, машины которого будут стоить дороже обычных Great Wall. Отвечая на вопрос о марке, представитель GWM загадочно сказал: «Большой прилив начинается, мы включаемся в игру».

Причем в распоряжении СМИ нет даже названия нового бренда. Известно лишь одно – по документам он проходит как SL Project. Сообщается также,  что в компании готовы работать с разными форм-факторами автомобилей, включая пикапы. Наши читатели могут вспомнить бренд Wey, который был представлен еще в 2016 году. Под ним выпускаются премиальные кроссоверы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Китайские пикапы не выдерживают краш-тестов - даже африканских!

04 декабря 2020

Great Wall выкупает у General Motors заводы в Азии

14 октября 2020
Great Wall Wingle 7

Great Wall вернётся в России с пикапом

07 октября 2020
Great Wall Chaopai

Great Wall показал эффектный седан в ретростиле

28 сентября 2020
Great Wall Wingle 7

Great Wall вернется в Россию

18 февраля 2020

Great Wall Hover вернется на рынок

29 октября 2019

 Новости Great Wall

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q7 - audi q7 (2020) цифра, пневма, статус Тест драйв
14 декабря 2020

Audi Q7
"Цифра, пневма, статус"
Renault Kaptur - renault kaptur 2020 зачем его манит в поля?
Тест драйв
13 декабря 2020

Renault Kaptur
"Зачем Renault Kaptur манит в поля?"
Cadillac XT4 - cadillac xt4 2019 свой устав
Тест драйв
11 декабря 2020

Cadillac XT4
"Свой устав"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 8 8