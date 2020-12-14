Great Wall снова собирается идти в премиум

Мало того, под новым именем будут производиться электрокары. Посмотрим, что из этого выйдет. На памяти редакции Motorpage, это уже далеко не первая попытка Great Wall выйти в премиальный класс

Какой-то ясности здесь нет. Automotive News просто сообщает, что будет создан новый бренд, машины которого будут стоить дороже обычных Great Wall. Отвечая на вопрос о марке, представитель GWM загадочно сказал: «Большой прилив начинается, мы включаемся в игру».

Причем в распоряжении СМИ нет даже названия нового бренда. Известно лишь одно – по документам он проходит как SL Project. Сообщается также, что в компании готовы работать с разными форм-факторами автомобилей, включая пикапы. Наши читатели могут вспомнить бренд Wey, который был представлен еще в 2016 году. Под ним выпускаются премиальные кроссоверы.