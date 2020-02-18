Great Wall вернется в Россию

Нет, сейчас мы говорим, не о бренде Haval, а именно о материнской компании, которая собирается снова покорить наш рынок, сделав ставку на пикапы

Как сообщает портал «Китайские автомобили», уже в текущем году Great Wall привезет в Россию два пикапа: Wingle 7 и Pao. Первая из двух моделей была представлена в 2018 году. Под капотом располагается 2,0-литровый турбодизель мощностью 143 л.с., его крутящий момент — 315 Нм, работает он с 6-скоростной «механикой». За проходимость на бездорожье отвечают полноприводная трансмиссия с «раздаткой» Borg Warner и блокировка заднего дифференциала Eaton. Расход топлива составляет 7,6 л/100 км в смешанном цикле.

Вторая модель построена на платформе P71, на которой базируется рамный внедорожник Haval H9. Длина кузова Great Wall Pao составляет 5410 мм, его колесная база достигает 3230 мм. У него задняя пружинная подвеска, полноприводная трансмиссия с блокировками (в качестве опции, стандартная модификация имеет привод только на задние колеса.) Под капотом у Great Wall Pao располагается 2,0-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 190 л.с., работает он с 8-скоростным «автоматом» ZF.