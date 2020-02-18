Автомобильный портал Motorpage
18 фев 2020

Great Wall вернется в Россию

Great Wall вернется в Россию

Нет, сейчас мы говорим, не о бренде Haval, а именно о материнской компании, которая собирается снова покорить наш рынок, сделав ставку на пикапы

Как сообщает портал «Китайские автомобили», уже в текущем году Great Wall привезет в Россию два пикапа: Wingle 7 и Pao. Первая из двух моделей была представлена в 2018 году. Под капотом располагается 2,0-литровый турбодизель мощностью 143 л.с., его крутящий момент — 315 Нм, работает он с 6-скоростной «механикой». За проходимость на бездорожье отвечают полноприводная трансмиссия с «раздаткой» Borg Warner и блокировка заднего дифференциала Eaton. Расход топлива составляет 7,6 л/100 км в смешанном цикле.

Вторая модель построена на платформе P71, на которой базируется рамный внедорожник Haval H9. Длина кузова Great Wall Pao составляет 5410 мм, его колесная база достигает 3230 мм. У него задняя пружинная подвеска, полноприводная трансмиссия с блокировками (в качестве опции, стандартная модификация имеет привод только на задние колеса.) Под капотом у Great Wall Pao располагается 2,0-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 190 л.с., работает он с 8-скоростным «автоматом» ZF.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Great Wall Hover вернется на рынок

29 октября 2019
Hower H3

Ставропольский завод, выпускавший Ховеры, перепрофилируется

23 сентября 2019
Great Wall

Great Wall делает ставку на пикапы

30 августа 2019
Great Wall P-Series

Great Wall выпустит конкурента Toyota Hilux

03 апреля 2019
Wey

Great Wall готовит концепт беспилотника

30 мая 2018
Ora

Электромобили Great Wall будут разрабатывать в Европе

05 марта 2018

 Новости Great Wall

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Zafira - родственные и другие связи opel zafira life Тест драйв
17 февраля 2020

Opel Zafira
"Родственные и другие связи Opel Zafira Life"
Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 второе назначение
Тест драйв
14 февраля 2020

Suzuki Jimny
"Второе назначение"
Skoda Kodiaq, Mazda CX-5 - сравнительный тест. интрижка на стороне: модельная внешность mazda cx-5 2017 ставит под сомнение семейные ценности skoda kodiaq 2017
Сравнительный тест
12 февраля 2020

Skoda Kodiaq, Mazda CX-5
"Интрижка на стороне: модельная внешность Mazda CX-5 ставит под сомнение семейные ценности Skoda Kodiaq"
Lada Vesta - lada vesta sw 2019 вид спереди
Тест драйв
10 февраля 2020

Lada Vesta
"Менять так менять: Lada Vesta обзавелась новой агрегатной связкой"

Написано новостей:

2 5 2 5 3