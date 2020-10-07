Great Wall вернётся в России с пикапом

Стало известно о возвращении китайской марки Great Wall на российский рынок – оно произойдёт уже этой осенью. По информации портала «Китайские автомобили», в октябре у дилеров могут появиться пикапы Wingle 7

Great Wall Wingle 7 для китайского рынка комплектуется турбодизелем в двух вариантах форсировки – 143 либо 163 лошадиные силы. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой и системой полного привода. Что касается пикапа Pao, который тоже может появиться на нашем рынке, то он уже был замечен на территории тульского завода Haval. Пикап позиционируется как премиальный и делит платформу с Haval H9 (его уже собирают на российском заводе бренда). В линейку двигателей, помимо 163-сильного дизеля, входит 190-сильный бензиновый агрегат. Трансмиссия – «механика» либо восьмидиапазонный «автомат».

Изначально предполагалось, что Wingle 7 привезут в Россию ещё в июне этого года, однако пандемия коронавируса и ситуация на рынке внесли коррективы в планы китайского автопроизводителя. Продажи Pao в свою очередь были намечены на октябрь.