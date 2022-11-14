Great Wall выпустил внедорожный велосипед

Суббренд Tank китайского концерна Great Wall представил необычный продукт – велосипед Buxus Eva, который предназначен для покорения легкого бездорожья

Строго говоря, это транспортное средство можно считать и полноценным электрическим байком. Да, у него есть педали, но есть и электрический двигатель, пусть его мощность и невелика – всего одна лошадиная сила. К сожалению, динамические характеристики аппарата не сообщаются.

Что касается дизайна, то велосипед выполнен нарочито брутальным – двадцатидюймовые диски с внедорожной резиной, мощная подвеска с большим ходом амортизаторов… - все это прямо говорит о том, что новинка предназначена для активного отдыха