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14 ноя 2022

Great Wall выпустил внедорожный велосипед

Great Wall выпустил внедорожный велосипед
Автор фото: фирма-производитель

Суббренд Tank китайского концерна Great Wall представил необычный продукт – велосипед Buxus Eva, который предназначен для покорения легкого бездорожья

Строго говоря, это транспортное средство можно считать и полноценным электрическим байком. Да, у него есть педали, но есть и электрический двигатель, пусть его мощность и невелика – всего одна лошадиная сила. К сожалению, динамические характеристики аппарата не сообщаются.

Что касается дизайна, то велосипед выполнен нарочито брутальным – двадцатидюймовые диски с  внедорожной резиной, мощная подвеска с большим ходом амортизаторов… - все это прямо говорит о том, что новинка предназначена для активного отдыха

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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