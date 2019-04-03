Great Wall выпустит конкурента Toyota Hilux

Китайская корпорация Great Wall Motors представит на международном автосалоне в Шанхае новую модель — среднеразмерный пикап P-Series. Визуально новинка похожа на легендарный Toyota Hilux, однако на этом сходство заканчивается

Модель китайцы создавали собственными силами, причем по современным лекалам. В основу автомобиля легла совершенно новая рамная платформа. Судя по фото, внешне новый Great Wall действительно напоминает Toyota Hilux, но это только визуальное сходство. Ничего общего «китаец» с «японцем» не имеет. Great Wall P-Series представят в виде подготовленного для тяжелого бездорожья автомобиля, но серийные машины будут выглядеть несколько проще.

С технической точки зрения для P-Series предложат несколько вариантов бензиновых и дизельных моторов, но какие-либо подробности производитель не раскрывает. В любом случае до начала автосалона в Шанхае остались считаные дни, так что в скором времени все станет явным.