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26 окт 2023

Great Wall вошел в лидеры по продажам автомобилей в России

Great Wall вошел в лидеры по продажам автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Согласно опубликованным отчетам китайской компании Great Wall с июля по сентябрь 2023 года было продано 39 942 автомобиля дочерних брендов Haval, Tank и GWM. Всего за этот год было реализовано 84 500 штук

Больше всего продаж приходится на марку Haval (33 725 проданных автомобилей за третий квартал 2023 года). Главным бестселлером компании остается Haval Jolion. Данная модель с июля по сентябрь этого года была продана в 16 621 экземплярах и продолжает входить в ТОПы самых востребованных автомобилей российского рынка. Сразу за ним следуют Haval F7 (12 300 шт.) и Haval Dargo (9 800 шт.).

С момента выхода на российский рынок марки Tank в 2023 году было реализовано 7 577 автомобилей (в третьем квартале - 4 800 единиц). Продажи пикапов GMW достигли показателя в 1 410 экземпляров за третий квартал этого года.

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