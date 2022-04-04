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4 апр 2022

Great Wall запатентовал в России "Танк"

Great Wall запатентовал в России "Танк"

В патентной документации обнаружилась информация о новом китайском внедорожнике Great Wall Tank 800, который должен появиться на нашем рынке в течение пары лет

Такой долгий срок объясняется тем, что даже в Китае автомобиль еще не представлен официально. Он существует только в виде шоу-кара, а презентация серийной машины должна состояться в ближайшие месяцы.

Впрочем, производитель заявляет, что серийный кроссовер будет идентичен прототипу. Напомним, что на шоу-каре стоит 354-литровый V6, а в качестве коробки передач здесь используется 9-ступенчатый автомат. На серийном автомобиле будут установлены те же агрегаты

Tank 800 - это флагман модельной линейки. Несколько месяцев назад китайцы запатентовали у нас и младшую модель - Tank 300 с двухлитровым турбо-мотором, который развивает 227 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Важно - у автомобиля есть понижающий ряд в трансмиссии и блокировка межосевого дифференциала.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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