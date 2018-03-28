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28 мар 2018

Электромобили Great Wall будут разрабатывать в Европе

Электромобили Great Wall будут разрабатывать в Европе

Недавно стало известно, что на автосалоне в Пекине Great Wall покажет свой первый электромобиль. Экологически чистые транспортные средства китайцы намерены выпускать под брендом Ora. Но проектировать электромобили будут в Европе, для чего Great Wall открыл собственный исследовательский центр в Австрии.

Центр сосредоточиться на проектировании и разработке электродвигателей, а также перспективных систем управления. До 2020 года Great Wall инвестирует в центр 20 миллионов евро.

Первой моделью Ora станет приподнятый лифтбэк iQ5. Его длина составляет 4445 мм, ширина — 1735 мм, длина колесной базы равна 2615 мм. Масса электромобиля, данные о котором появились в базе китайского патентного бюро, равна 1395 килограмм.  По неофициальной информации электромобиль построен на базе одной из моделей еще одного суббренда Great Wall, Wey.

Электромобиль получил силовую установку состоящую из электромотора мощностью 163 л.с. и блока литий-ионных батарей. Максимальная скорость — 150 км/ч, запас хода пока неизвестен.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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