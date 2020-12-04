Автомобильный портал Motorpage
4 дек 2020

Китайские пикапы не выдерживают краш-тестов - даже африканских!

Китайские пикапы не выдерживают краш-тестов - даже африканских!

Международная организация Global NCAP, которая занимается осуществлением независимых краш-тестов, разбила африканскую версию пикапа Great Wall Steed 5

Да, «контрольную разбивку» пикап провалил, не взяв даже одной звезды из пяти возможных. При имитации фронтального столкновения на скорости 64 км/ч голова манекена-водителя с силой ударилась о рулевое колесо, а пассажира — о переднюю панель, что говорит о серьезных травмах несовместимых с жизнью. Правда есть одна поправка – разбивали пикап в базовой комплектации, которая не оснащается ни подушками, ни системой ABS.

Правда, по заключениям экспертов, даже подушки не помогли бы пассажирам пикапа выжить – слишком большая деформация произошла с кузовом при ударе.  В то же время сообщается, что именно базовые версии грузовичков и пользуются наибольшим спросом (из-за стоимости), так что жители Африки снова находятся в опасности.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Great Wall выкупает у General Motors заводы в Азии

14 октября 2020
Great Wall Wingle 7

Great Wall вернётся в России с пикапом

07 октября 2020
Great Wall Chaopai

Great Wall показал эффектный седан в ретростиле

28 сентября 2020
Great Wall Wingle 7

Great Wall вернется в Россию

18 февраля 2020

Great Wall Hover вернется на рынок

29 октября 2019
Hower H3

Ставропольский завод, выпускавший Ховеры, перепрофилируется

23 сентября 2019

 Новости Great Wall

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es (2019) альтернативный подход к бизнес-классу Тест драйв
04 декабря 2020

Lexus ES
"Альтернативный подход к бизнес-классу"
KIA Rio - kia rio 2021 повертеться перед зеркалом
Тест драйв
02 декабря 2020

KIA Rio
"Повертеться перед зеркалом"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 новая значит лучшая?
Тест драйв
30 ноября 2020

Toyota Corolla
"Новая значит лучшая?"
Mazda 3, Volkswagen Jetta - сравнительный тест mazda 3 (2019) и volkswagen jetta (2019) национальные особенности
Сравнительный тест
16 ноября 2020

Mazda 3, Volkswagen Jetta
"Mazda 3 vs WV Jetta - когда хочется обоих"

Написано новостей:

2 7 2 2 8