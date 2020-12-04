Китайские пикапы не выдерживают краш-тестов - даже африканских!

Международная организация Global NCAP, которая занимается осуществлением независимых краш-тестов, разбила африканскую версию пикапа Great Wall Steed 5

Да, «контрольную разбивку» пикап провалил, не взяв даже одной звезды из пяти возможных. При имитации фронтального столкновения на скорости 64 км/ч голова манекена-водителя с силой ударилась о рулевое колесо, а пассажира — о переднюю панель, что говорит о серьезных травмах несовместимых с жизнью. Правда есть одна поправка – разбивали пикап в базовой комплектации, которая не оснащается ни подушками, ни системой ABS.

Правда, по заключениям экспертов, даже подушки не помогли бы пассажирам пикапа выжить – слишком большая деформация произошла с кузовом при ударе. В то же время сообщается, что именно базовые версии грузовичков и пользуются наибольшим спросом (из-за стоимости), так что жители Африки снова находятся в опасности.