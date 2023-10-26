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26 окт 2023

Состоялся дебют электромобиля Ora 03 в России

Состоялся дебют электромобиля Ora 03 в России
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн Great Wall официально вывел на российский рынок новый электрический хэтчбек под названием Ora 03 (на родине модель известна как Ora Good Cat). Автомобиль оценивается от 3 899 000 рублей

Good Cat продается в Китае с 2020 года и получил достаточно хорошую известность благодаря своему ретро-дизайну с “круглыми” пропорциями кузова. Габариты новинки составляют: 4235/1825/1596 мм., колесная база - 2650 мм. В салоне устанавливается единая панель 7-дюймовой “приборки” и 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также оснащение включает светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски, “зимний пакет”, передние сиденья с функцией массажа и вентиляцией, панорамная крыша, а также пакет высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю ADAS.

Ora 03 представлен в двух комплектациях: Premium и GT. Однако на силовую установку это не влияет. Автомобиль оснащается одним электромотором мощностью 171 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 150 км/ч. Разгон до “сотни” - 7,6 с. Емкость аккумулятора - 63,1 кВт*ч. Заявленный запас хода - 500 км. Отмечается, что зарядить автомобиль с 15% до 80% можно за 42 минуты.

При написании новости использовалась информация:
haval

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