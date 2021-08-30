В Great Wall показали свое видение «Жука»

На одном из национальных автосалонов китайский концерн показал свою новинку - ORA Ballet Cat, который до боли напоминает классический Volkswagen «Жук»

С этой идентичностью уже возникло целое множество курьезов. Когда публике показали концепт, европейский автопроизводитель почувствовал себя глубоко оскорбленным – машина была настолько похожа на немецкую классику, что в пору было говорить о прямом копировании.

По всей вероятности в Great Wall решили не раздувать серьезных скандалов. В результате чего серийный продукт слегка видоизменили – убрали круглые фары, заменили дверные ручки и прочие мелочи. К слову, перед нами электромобиль, но производитель пока держит в секрете все технические характеристики новинки. Инсайдеры же сообщают, что автомобиль получит один двигатель и сравнительно емкую батарею, которая обеспечит 400-километровый пробег на одном заряде.