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30 авг 2021

В Great Wall показали свое видение «Жука»

В Great Wall показали свое видение «Жука»
Автор фото: фирма-производитель

На одном из национальных автосалонов китайский концерн показал свою новинку - ORA Ballet Cat, который до боли напоминает классический Volkswagen «Жук»

С этой идентичностью уже возникло целое множество курьезов. Когда публике показали концепт, европейский автопроизводитель почувствовал себя глубоко оскорбленным – машина была настолько похожа на немецкую классику, что в пору было говорить о прямом копировании.

По всей вероятности в Great Wall решили не раздувать серьезных скандалов. В результате чего серийный продукт слегка видоизменили – убрали круглые фары,  заменили дверные ручки и прочие мелочи.  К слову, перед нами электромобиль, но производитель пока держит в секрете все технические характеристики новинки. Инсайдеры же сообщают, что автомобиль получит один двигатель и сравнительно емкую батарею, которая обеспечит 400-километровый пробег на одном заряде.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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