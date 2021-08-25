В Great Wall выпустят ретро-автомобиль

Китайский концерн распространил анонсирующие тизеры своего нового автомобиля, но нового ли?

В распоряжении СМИ находится лишь один снимок, на котором изображена передняя часть автомобиля, которая подозрительно напоминает американские фургончики Ford и Chevrolet пятидесятых годов. Округлые очертания передней части, решетка радиатора из множества ламелей, выпуклые крылья и круглые фары - все это является стилистикой тех лет. Надо сказать, что в General Motors в начале нулевых экспериментировали с ретро-стилем, выпуская такую модель как Chevrolet SSR.

Известно, что новинку представят под суббрендом WEY. Это означает, что автомобиль с большой долей вероятности будет электрическим. Впрочем сам производитель не раскрывает технических характеристик новинки. Есть предположение, что это произойдет ближе к дате премьеры, которая назначена на середину осени текущего года.