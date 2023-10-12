В Россию официально представят Ora 03 до конца этой осени

Китайская компания Ora, входящая в концерн Great Wall, готовится официально представить на российском рынке новый электромобиль под названием Ora 03

Под данным названием будет продаваться хэтчбэк, который на родине известен с 2020 года как Ora Good Cat. Автомобиль получил “милый” дизайн с «круглыми» пропорциями кузова. Внутри устанавливается цифровая панель, разделенная на дисплей «приборки» и сенсорный экран мультимедийной системы. Габариты Ora 03 составляют: 4235/1825/1596 мм., а колесная база - 2650 мм.

Ожидается, что Ora 03 привезут в двух версиях: стандартной и “спортивной” GT. Однако на силовую установку не влияет. Автомобиль комплектуется одним электромотором мощностью 171 л.с. Максимальная скорость - 150 км/ч. Разгон до “сотни” - 7,6 с. Емкость аккумулятора - 46, 48 или 59 кВт*ч. Заявленный запас хода - 500 км.