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3 май 2017

Внедорожники Great Wall вернулись на российский рынок

Внедорожники Great Wall вернулись на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

На российском рынке возобновились продажи внедорожников Great Wall Hover H3 и H5, правда, под новым брендом — DW Hower

Аббревиатура «DW» означает Derways, именно на этом заводе в Черекесске и собираются две модели завода, а название Hower связано с тем, что Great Wall не передала права на использование бренда Hover.

Российское предприятие приобрело лицензию на сборку Great Wall Hover H3 и H5 в прошлом году, в январе этого года она получила Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на две модели – DW Hower H3 и H5. При этом, сертификацию произвела дочерняя компания «Дервейса», ООО «Чайна Автомаркет».

Последняя является и официальным дистрибьютором нового бренда на территории России, согласно данным с официального сайта, в настоящее время у компании 16 дилеров.

DW Hower H3 предлагается в комплектациях Comfort и Luxe, которые различаются лишь наличием у последней заднего парктроника и двух низкочастотных динамиков. Стоимость внедорожника в версии Comfort составляет 1 230 000 рублей.

Цены на DW Hower H5 пока неизвестны. Комплектации Comfort и Luxe тут различаются гораздо сильнее. В активе последней блокировка заднего дифференциала, люк, шторка и коврик багажного отделения, кожаный салон, электропривод регулировок водительского сиденья, боковые подушки, шторки безопасности и коленная подушка безопасности, стеклоподъемники с автоматическим режимом.

Оба внедорожника оснащаются лицензионным двигателем Mitsubishi мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В оснащение входят ABS, система стабилизации, система ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер и многое другое. Привод — либо задний, либо подключаемый полный.

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При написании новости использовалась информация:
Чайна Автомаркет

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