Tank сертифицировал в России конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Премиальный бренд китайского концерна Great Wall начал процесс сертификации своих внедорожников для российского рынка. Первенец - Tank 500 уже привезен в нашу страну и находится на испытаниях

Если верить инсайдерской информации, то Tank500 будет продаваться у нас с мощным 350-сильным мотором V6 с турбонаддувом, который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Вслед за моделью 500 на рынок должен выйти компактный кроссовер Tank 300, силовая установка которого - двухлитровый турбомотор мощностью 227 л.с. (387 Нм), соединённый с восьмиступенчатым «автоматом». Точная дата старта продаж обоих автомобилей не уточняется.