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11 авг 2022

Tank сертифицировал в России конкурента Toyota Land Cruiser Prado

Tank сертифицировал в России конкурента Toyota Land Cruiser Prado
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный бренд китайского концерна Great Wall начал процесс сертификации своих внедорожников для российского рынка.  Первенец - Tank 500 уже привезен в нашу страну и находится на испытаниях

Если верить инсайдерской информации, то Tank500 будет продаваться у нас с мощным 350-сильным мотором V6 с турбонаддувом, который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Вслед за моделью 500 на рынок должен выйти компактный кроссовер Tank 300, силовая установка которого -  двухлитровый турбомотор мощностью 227 л.с. (387 Нм), соединённый с восьмиступенчатым «автоматом».  Точная дата старта продаж обоих автомобилей не уточняется.

При написании новости использовалась информация:
Китайские автомобили

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