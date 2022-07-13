Дизайн новой Honda Accord рассекречен

Компания Honda готовит к выходу седан Accord нового поколения, и уже известно, как он будет выглядеть, благодаря утечке из бразильского патентного ведомства

В целом, можно сказать, что новинка получится крупнее, а общий дизайн будет выполнен в том же стиле, что и последние модели Honda – можно даже обнаружить несколько схожих деталей, скажем, с седаном Civic– переднюю оптику или решетку радиатора.

Занятно, но наши коллеги из Motor1 сообщают, что патентная внешность практически идентична тестовым прототипам, которые успели заметить на испытаниях в США.

Как изменится моторная гамма седана, пока неизвестно. Напомним, что текущий Honda Accord комплектуется, к примеру, двумя турбомоторами на 1,5 и 2,0 литра с отдачей 192 и 252 «лошадей», а также гибридной установкой на базе двухлитрового «атмосферника» — она развивает 212 лошадиных сил.

