Honda представила обновленный седан Accord

Седан Honda Accord после рестайлинга изменился внешне и получил набор дополнительных опций

Обновленная модель получила более широкую решетку радиатора, уменьшенные противотуманки, агрессивные бамперы и новые легкосплавные колесные диски. Спортивная версия Sport Special Edition отличается хромированным декором. 19-дюймовыми колесными дисками и дополнительным набором опций.

Седан оснащается 1,5-литровой «турбочетверкой», развивающей 195 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Этот мотор способен работать в паре с вариатором. Также клиентам предложат 2,0-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива (252 лошадиных сил). Трансмиссия —10-диапазонный «автомат», разработанный собственными усилиями инженеров Honda. Также Accord можно будет приобрести с гибридной силовой установкой. В ее состав вошел 2,0-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя. Суммарная мощность — 212 лошадиных сил.