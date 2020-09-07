Honda привезет в Россию обновленный кроссовер CR-V

Компания Honda в ближайшее время планирует начать продажи на российском рынке обновленного кроссовера CR-V

Кроссовер получит незначительные изменения в дизайне. Машину оснастят видоизмененной решеткой радиатора, новым бампером и другими противотуманками. Аналогичные изменения получила рестайлинговая модель для американского рынка, которая дебютировала еще год назад.

Также в секрете держится вся техническая информация о новинке. Дорестайлинговый кроссовер предлагается в России с 2,0-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 150 лошадиных сил. Также клиентам предлагается 2,4-литровый двигатель с отдачей 186 лошадиных сил. Оба мотора работают с вариатором. На данный момент линейка японского бренда на нашем рынке представлена лишь двумя кроссоверами — Pilot и CR-V. В будущем этот список может быть пополнен компактным седаном City нового поколения. В начале августа Honda запатентовала этот автомобиль в России.