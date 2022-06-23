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23 июн 2022

Honda раскрывает детали нового CR-V

Honda раскрывает детали нового CR-V
Автор фото: фирма-производитель

Самый популярный кроссовер этой марки готовится к смене поколения, которое состоится уже 14 июля, а пока автопроизводитель делится интересными деталями

На днях, к примеру, в Honda раскрыли интерьер новинки. Теперь он почти не отличим от салона модели Civic - та же архитектура центральной консоли с "парящим" экраном мультимедийной системы, те же дефлекторы вентиляции. Отличаются только разделительные туннели. У нового CR-V он более массивный и отделён от центрального подлокотника. При левом расположении руля селектор коробки отнесён вправо, ближе к пассажиру. И сам рычаг остался с механическим приводом.

Что касается характеристик новинки, то мы уже знаем ее габаритные размеры - длина 4703 миллиметра, колесная база - 2701 миллиметр.  Инсайдеры сообщают, что под капотом расположится  полуторалитровый турбомотор на 190 лошадиных сил, который будет работать в паре с вариатором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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