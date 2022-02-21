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21 фев 2022

Раскрыта внешность нового Honda CR-V

Раскрыта внешность нового Honda CR-V

Точная дата презентации популярного японского кроссовера официально не раскрывается. По слухам это может произойти либо в конце текущего года, либо в начале следующего. Впрочем,  многие данные об автомобиле известны уже сейчас

Взять, к примеру, внешность – не так давно в сеть «утекли» патентные изображения кроссовера, судя по которым можно выяснить, что машина получит полностью новый кузов. Из интересных деталей можно отметить большую шестиугольную решетку радиатора и зауженные фары-бумеранги. Задняя часть кузова по стилю будет перекликаться с кроссовером уходящего поколения.  Что касается силовых агрегатов, здесь есть информация об использовании полуторалитрового 150-сильного мотора и гибрида на базе двухлитрового атмосферника.

Интересный факт, новый CR-V будет преимущественно продаваться на рынке Северной Америки. На домашнем рынке эту модель заменят неким среднеразмерным седаном, а в России Honda полностью прекращает продажи легковых автомобилей.

Напомним, первое поколение CR-V было представлено в 1995 году.  Второе поколение увидело свет в 2002 году – оно же стало продаваться официально в нашей стране Третье поколение появилось в 2007 году.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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