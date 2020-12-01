Новая Honda CR-V изменила сама себе

Компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для европейского рынка. Традиционных моторов здесь нет совсем

Да, все силовые установки тут гибридные, да и та – одна. Собственно, двигатель здесь состоит из двухлитрового бензинового агрегата и пары электромоторов. Интересно, что один из них исполняет роль дополнительного генератора. В целом мощность этой силовой установки составляет 212 лошадиных сил и 315 Нм крутящего момента.

Что же до внешности, то здесь все изменения минимальны. Главные отличия – новые восемнадцатидюймовые колеса и тонировка уже в базовой версии. В салоне уже поинтереснее – новая передняя панель и дверные карты. Плюсом ко всему в старших комплектациях добавилась беспроводная зарядка для смартфона