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16 дек 2019

Обновленный Honda CR-V приедет в Россию

Обновленный Honda CR-V приедет в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль изменился не только внешне, но и технически. Для покупателей новый кроссовер будет доступен уже в 2020 году

О своих планах Honda рассказала «Автостату». Также в компании напомнили, что недавно было оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Honda Pilot. На основании этого можно сделать вывод, что модельный ряд Хонды в РФ не будет сокращен в 2020 году. Что же касается модели CR-V, то обновленная версия кроссовера Honda CR-V для США была представлена еще в сентябре. Автомобиль получил новые бамперы с «увеличенной порцией» хрома. Изменились дизайн колесных дисков и форма патрубков выхлопной системы.

Главные изменения произошли под капотом.  В отставку был отправлен 2,4-литровый «атмосферник» мощностью 187 л.с. Таким образом, 193-сильная 1,5-литровая «турбочетверка» с вариатором теперь является базовой версией. Кроме того  на Американском рынке дебютировал CR-V Hybrid, правда, не ясно доберется ли эта версия до России.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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