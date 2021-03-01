Новую Honda CR-V запечатлели на тестах

Автомобиль проверяют дорогами Европы. Заметно, что кроссовер очень сильно изменится, особенно это касается размеров

Да, в размерах новый CR-V увеличится. Точных цифр нет, но на фотографиях видно, что автомобиль выглядит явно больше предшественника. В основном это достигается за счет увеличенных свесов спереди и сзади. Вполне возможно, что в свет может выйти и версия с семиместным салоном. К слову о салоне, он тоже изменится, но там модернизация коснется передней панели, где разместится новое мультимедйиное устройство с вертикальным дисплеем.

Разумеется, на данный момент нет никакой конкретики относительно технического устройства автомобиля. Пока СМИ говорят лишь о том, что кроссовер не будет предлагаться с «чистыми» бензиновыми моторами – только гибриды или полная электрификация.