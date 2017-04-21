В Honda готовят укороченный вариант кроссовера Pilot. Машина лишится третьего ряда сидений, но сохранит богатое оснащение и мощный двигатель

Honda, таким образом, хочет заполнить нишу между CR-V (цены на нее в США начинаются от 25 тысяч долларов) и большим Pilot (от 31,5 тысяч долларов). Укороченный Pilot будет ориентирован тех, кому мало среднеразмерного кроссовера, но и три ряда сидений кажутся лишними.

По данным американских СМИ, новый вариант Honda Pilot сохранит 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 280 л.с. В зависимости от комплектации он будет оснащаться 6- или 9-ступенчатым «автоматом». Самый мощный вариант Honda CR-V имеет в своем активе турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 190 л.с.

Вероятнее всего, появление короткой версии Pilot связано с успехом нового поколения кроссовера CR-V: за первые три месяца в США продано 97 057 автомобилей этой модели, что на 32,1% больше, чем годом ранее. А вот продажи Honda Pilot упали на 12,2% до 25 244 автомобилей. Появление короткой модели должно сбалансировать продажи двух моделей кроссоверов.

Нынешнее поколение Honda Pilot представлено и на российском рынке. Кроссовер оснащается 3-литровым двигателем мощностью 240 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом». Стоимость кроссовера начинается с отметки в 2 999 000 рублей.