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16 окт 2019

Honda анонсировала новый Fit

Honda анонсировала новый Fit
Автор фото: фирма-производитель

Honda все еще не раскрывает подробностей о новом поколении хэтча. Сейчас она опубликовала последний тизер долгожданной новинки

Силуэт Фита остался прежним. Самое заметное изменение — иная форма заднего бокового окошка. Также нетрудно заметить, что автомобиль получит совершенно другие фары и фонари. Судить о внешности следующего поколения Honda Fit можно и на основании недавней утечки: несколько экземпляров нового автомобиля были сфотографированы одной из парковок. Здесь хорошо заметны более крупные передние фонари.

О технической начинке автомобиля пока нет достоверных сведений. Текущий Fit представлен в Японии с бензиновыми двигателями объемом 1,3 л (100 л.с.) и 1,5 л (132 л.с.). Также доступен 110-сильный гибрид на базе 1,5-литрового мотора. Что из этого набора перейдет к преемнику, пока неизвестно. Ожидается, что в Европе Honda Jazz (леворульный брат-близнец Фита) будет представлен только в гибридной версии.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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