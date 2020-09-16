Honda анонсировала свой первый электрокар для крупнейшего рынка в мире

В конце сентября японская компания представит прототип новой модели, разработанной специально для Китая

Компания Honda опубликовала тизер нового электрического концепт-кара, премьера которого состоится в конце сентября в рамках Пекинского автосалона. Он станет предвестником первого «зеленого» автомобиля японской марки, разработанного специально для КНР — крупнейшего мирового авторынка.

Название концепт-кара пока не сообщается. Судя по единственному изображению, отличительными чертами автомобиля станут трапециевидные головные фары, объединенные полосой со светодиодными элементами, а также подсвечивающийся фирменный логотип компании Honda.

На данный момент японцы продают на некоторых рынках новый электромобиль под названием Honda e, который был представлен в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Автомобиль выполнен в ретро-стиле классических моделей японского автопроизводителя 60-х и 70-х годов прошлого века.