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4 сен 2019

Honda E представлен официально

Honda E представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводитель распространил первые изображения серийного образца модели Honda e, которая, как и ожидалось, почти полностью повторила представленный ранее e Prototype

Да, кардинальных отличий в дизайне нет. Перед нами тот же самый компактный хэтчбек, выполненный в  ретро-стилистике. Внешне футуристичный дизайн дополняют камеры заднего вида вместо боковых зеркал и выдвижные дверные ручки. В салоне, как ожидалось, используется минималистский подход вкупе с обилием дисплеев.

Новая Honda е будет предлагаться с двумя вариантами электродвигателей: один мощностью 136 л.с., второй — отдачей 154 л.с. Последний агрегат обеспечит разгон небольшого автомобиля до «сотни» за 8 секунд. Литий-ионная батарея емкостью 35,5 кВт•ч с жидкостным охлаждением расположилась под полом салона.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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