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9 дек 2016

Honda Group продолжает падение на российском авторынке

Honda Group продолжает падение на российском авторынке
Автор фото: фликр.ком

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в ноябре текущего года японская группа компаний Honda Group продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке.

Согласно отчету Комитета, в прошлом месяце объем продаж автомобилей Honda Group в России был зафиксирован на уровне 188 экземпляров, что на 26,3% ниже результатов ноября 2015 года. Таким образом, уже на протяжении 11 месяцев 2016 года Honda Group демонстрирует негативную динамику продаж на российском рынке. Стоит отметить, что наиболее сильное падение объемов реализации было зафиксировано в августе, когда сокращение составило 82,4%.

По итогам одиннадцати минувших месяцев на российском рынке был реализован 1 601 японский автомобиль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 68,2%. За отчетный период доля Honda Group на российском рынке сократилась на 0,1 процентных пункта и составила 0,1%.

В структуре ноябрьских продаж японской группы компаний в России все 100-процентная доля приходится на автомобили основного бренда Honda. Так, официальные дилеры компании за месяц реализовали 188 автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 5,1%. В период с января по ноябрь включительно россияне приобрели 1 438 автомобилей марки Honda, падение продаж в годовом отношении составило 67%.

Напомним, что реализация автомобилей премиального суббренда Acura в России была прекращена в апреле текущего года. Таким образом, с мая в нашей стране новые автомобили этой марки не появлялись. Однако, в период с января по апрель дилеры суббренда сумели продать 163 автомобиля, что на 75,7% ниже, чем за январь-ноябрь прошлого года.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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