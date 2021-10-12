Honda HR-V добралась до европейских рынков

Фактически, европейская конфигурация кроссовера совершенно не отличается от той, что продается на домашнем рынке. Дизайн, моторы – все идентично друг другу.

Первый Honda HR-V появился в далеком 1998 году. Машина была выполнена в интересном угловатом стиле, что было необычно для данного класса автомобилей. Отметим, что в России она удостоилась неласкового прозвища «кусок сыра» из-за своего клиновидного силуэта. В 2006 году выпуск модели был прекращен, но в 2015 году японский концерн выпускает второе поколение модели. Сейчас же речь пойдет про третье поколение кроссовера, и давайте поговорим о его внешнем виде. Изначально Honda HR-V был трехдверным автомобилем, инженеры Honda решили поиграть со стилистикой прошлого и замаскировали задние двери. Что-то подобное сделали в свое время в Nissan, когда создавали модель Juke. Впрочем, на наш взгляд маскировка у Honda получилась удачнее, благодаря более строгим линям самого кузова. В результате при взгляде на автомобиль с некоторых ракурсов действительно начинаешь сомневаться в наличии двух дополнительных дверей.

В движение новый Honda HR-V приводит безальтернативная силовая установка e:HEV, которая дебютировала на Jazz еще в 2019 году. В ее состав входят 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. Мощность силовой установки – 132 лошадиные силы. Отметим, что кроссовер получился достаточно шустрым - его максимальная скорость составляет 180 километров в час, а разгон до сотни занимает десять с половиной секунд.