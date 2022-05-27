Honda раскрыла комплектации нового Step WGN

Этот минивэн очень популярен в Японии и за ее пределами, в частности в России. Модель нового поколения представили еще в январе, но только сейчас раскрыли все спецификации и комплектации

У Honda Step WGN появятся две модификации — Air и Spada, которые будут отличаться не только декором, но и позиционированием. Spada будет старшей, а отличить ее можно по большому количеству хрома и спойлеру на крыше. Что касается дизайна в целом, то у пятой двери изменился механизм открывания - теперь дверь можно поднять только вверх, хотя раньше была возможность и отворить в сторону. Также для Honda Step WGN в обеих версиях предложат как семи-, так и восьмиместные варианты компоновки салона. В первом случае на втором ряду будут раздельные кресла. Их снабдят не только продольными, но и поперечными регулировками в диапазоне 75 миллиметров.

Что касается силовой установки, то будет два варианта. Первый - бензиновый полуторалитровый турбомотор на 150 лошадиных сил. Второй - гибрид на основе двухлитрового атмосферного мотора общей мощностью в 184 лошадиные силы. Все моторы работают в паре с вариатором.