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27 май 2022

Honda раскрыла комплектации нового Step WGN

Honda раскрыла комплектации нового Step WGN
Автор фото: фирма-производитель

Этот минивэн очень популярен в Японии и за ее пределами, в частности в России. Модель нового поколения представили еще в январе, но только сейчас раскрыли все спецификации и комплектации

У Honda Step WGN появятся две модификации — Air и Spada, которые будут отличаться не только декором, но и позиционированием. Spada будет старшей, а отличить ее можно по большому количеству хрома и спойлеру на крыше.  Что касается дизайна в целом, то у пятой двери изменился механизм открывания - теперь дверь можно поднять только вверх, хотя раньше была возможность и отворить в сторону. Также для Honda Step WGN в обеих версиях предложат как семи-, так и восьмиместные варианты компоновки салона. В первом случае на втором ряду будут раздельные кресла. Их снабдят не только продольными, но и поперечными регулировками в диапазоне 75 миллиметров.

Что касается силовой установки, то будет два варианта. Первый - бензиновый полуторалитровый турбомотор на 150 лошадиных сил. Второй - гибрид на основе двухлитрового атмосферного мотора общей мощностью в 184 лошадиные силы. Все моторы работают в паре с вариатором.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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