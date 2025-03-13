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13 мар 2025

Honda сокращает производство ДВС в Китае на фоне роста спроса на электрокары

Honda сокращает производство ДВС в Китае на фоне роста спроса на электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Руководство компании Honda приняло решение сократить производство бензиновых двигателей. К концу марта будет закрыта одна производственная линия совместного предприятия с Dongfeng

В результате, это приведет к сокращению годового объема выпуска силовых агрегатов с 520 000 до 260 000 единиц. Данный шаг обусловлен резким ростом спроса на электромобили и гибриды в Китае. В 2024 году Honda реализовала 850 000 автомобилей в стране, что на 30% меньше, чем годом ранее (первое падение продаж ниже отметки в 1 миллион автомобилей за последние девять лет).

Реструктуризация производства Honda в Китае началась еще в прошлом году. В январе 2025 года компания прекратила работу одного из трех заводов, выпускавшего 240 000 автомобилей в год. Таким образом, производство автомобилей с ДВС к концу 2024 года снизилось с 1,49 млн до 960 тыс. машин в год. Это стало крупнейшим сокращением среди японских автопроизводителей на китайском рынке.

При написании новости использовалась информация:
asia.nikkei

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