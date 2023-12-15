Необычный Honda S2000 направляется на аукцион. Любители фильмов “Форсаж” оценят

Аукционный дом Mecum выставит на торги тюнингованную Honda S2000 с достаточно необычным дизайном от DZ Custom. Почти за 22 года у автомобиля был всего один владелец, который проехал на нем 3 400 км

Самое необычное - это окрас кузова. Вероятно, создатель этого “шедевра” планировал соединить спортивный стиль с киберпанком, однако это не особо получилось. Оранжевые и синие динамичные линии пересекаются с рисунком механических внутренностей автомобиля на дверях. В салоне очень много карбона, который в некоторых местах пересекается с оранжевыми вставками. Спортивные сиденья и рулевое колесо от Sparco, а селектор КПП от фирмы Momo. Также имеется аудиосистема от Pioneer, встроенный DVD плеер и небольшой экранчик со стороны переднего пассажира.

Под капотом модифицированный 2,0-литровый мотор VTEC, но технические характеристики не приводятся. Также известно, что автомобиль оборудован двойной выхлопной системой и нагнетателем от Vortech и системой охлаждения.