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15 дек 2023

Необычный Honda S2000 направляется на аукцион. Любители фильмов “Форсаж” оценят

Необычный Honda S2000 направляется на аукцион. Любители фильмов “Форсаж” оценят

Аукционный дом Mecum выставит на торги тюнингованную Honda S2000 с достаточно необычным дизайном от DZ Custom. Почти за 22 года у автомобиля был всего один владелец, который проехал на нем 3 400 км

Самое необычное - это окрас кузова. Вероятно, создатель этого “шедевра” планировал соединить спортивный стиль с киберпанком, однако это не особо получилось. Оранжевые и синие динамичные линии пересекаются с рисунком механических внутренностей автомобиля на дверях. В салоне очень много карбона, который в некоторых местах пересекается с оранжевыми вставками. Спортивные сиденья и рулевое колесо от Sparco, а селектор КПП от фирмы Momo. Также имеется аудиосистема от Pioneer, встроенный DVD плеер и небольшой экранчик со стороны переднего пассажира.

Под капотом модифицированный 2,0-литровый мотор VTEC, но технические характеристики не приводятся. Также известно, что автомобиль оборудован двойной выхлопной системой и нагнетателем от Vortech и системой охлаждения.

При написании новости использовалась информация:
mecum

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