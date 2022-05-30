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30 май 2022

Представлена Honda ZR-V

Представлена Honda ZR-V
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda представила на автосалоне в Китае бюджетный кроссовер ZR-V. Новинка базируется на платформе «одиннадцатого» Civic и во многом унифицирована с ним

В движение автомобиль приводится полуторалитровым турбомотором, мощностью в 182 лошадиные силы, что и седан Civiс. По подвескам также наблюдается полная идентичность Civic – и спереди, и сзади она независимая. Дорожный просвет у кроссовера -165 миллиметров.  Интересно, но полного привода здесь нет, хотя на европейском HR-V, который также построен на базе «Сивика», полный привод есть.

Что касается дизайна, то ZR-V почти полностью повторяет, уже упомянутый, HR-V за исключением новых передних фар и новых же колесных дисков. Интерьеры обоих кроссоверов также похожи между собой лишь за исключением разного оформления дверных карт и дефлекторов вентиляции.

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