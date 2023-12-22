Рассекречен Honda WR-V для японского рынка

Компания Honda опубликовала информацию о кроссовере WR-V, который предназначен для японского рынка. Данная модель уже производится в Индии под названием Elevate, но для Страны восходящего солнца подготовлены некоторые отличия

Несмотря на то, что визуальных отличий фактически нет, автомобиль прибавил в длину 13 мм до 4325 мм. Ширина - 1790 мм, высота - 1650 мм, а колесная база - 2650 мм. Разница между автомобилями заключаются только в уровне оснащения и опциональных пакетах. Японская базовая версия будет оборудована климат-контролем и светодиодной оптикой (диодные противотуманные фары доступны уже со средней комплектации). Опциональный дизайн пакет включает иной рисунок решетки радиатора, полностью черные шильдики и ряд серебряных вставок на бамперах и вокруг решетки радиатора. Японским покупателям за базовую версию придется отдать 2 098 800 йен (примерно 1 342 600 рублей).

Силовая установка такая же, как у «индуса» - это 1,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый мотор, но с уменьшенной мощностью 118 л.с. и 142 Нм крутящего момента (для Индии - 121 л.с. и 145 Нм). Автомобиль на японском рынке будет предложен исключительно с вариатором, когда в Индии базовое оснащение включает механическую коробку. Привод исключительно передний.