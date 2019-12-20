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20 дек 2019

В Honda заново изобрели принцип управления автомобилем

В Honda заново изобрели принцип управления автомобилем
Автор фото: фирма-производитель

На открывающейся в начале января выставке потребительской электроники CES 2020 Honda представит инновационную технологию Augmented Driving, то есть «Дополненное вождение»

В этой технологии совмещены функции полностью автономного и полуавтономного управления автомобилем. Как объясняет компания, разработка создана специально под переходный период — когда часть потребителей уже готова отказаться от необходимости вести автомобиль, но другая часть все еще хочет быть причастной к процессу.

Любопытно, что сама система  была интегрирована в макет некоего кабриолета, в котором было установлено особое рулевое колесо (важная часть системы). Данный руль, будучи оснащенным целым набором сенсоров, подразумевает несколько принципов взаимодействия: можно дважды хлопнуть по нему для запуска мотора, потянуть на себя для замедления или отодвинуть для ускорения. Управление машиной в этом случае осуществляется не напрямую, а посредством системы дополненного вождения: автомобиль прислушивается к желаниям водителя, однако само решение, в конечном счете, будет принимать автоматика.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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