В GM дали объяснения по различиям мощности у Hummer

Странное дело – пикап Hummer развивает целую тысячу лошадиных сил, а обычный внедорожник – всего 830. Почему такое различие, учитывая, что платформа у автомобилей одна и та же.

Видимо подобных вопросов стало поступать все больше и больше, представители General Motors, в свою очередь, дали официальный ответ по этому поводу. Как оказалось, у обычного внедорожника колесная база по сравнению с пикапом уменьшена на девять дюймов. Из-за такой разницы инженеры попросту не смогли уместить в шасси внедорожника идентичное количество аккумуляторов и модулей, как в пикап.

Впрочем, главный инженер GMC Hummer Эл Оппенхайзер говорит о том, что и 830 «коней» - вполне себе неплохой показатель. Г-н Оппенхайзер отметил, что мало какие машины с двигателем внутреннего сгорания могут похвастаться подобными показателями.