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6 апр 2021

В GM дали объяснения по различиям мощности у Hummer

В GM дали объяснения по различиям мощности у Hummer
Автор фото: фирма-производитель

Странное дело – пикап Hummer развивает целую тысячу лошадиных сил, а обычный внедорожник – всего 830. Почему такое различие, учитывая, что платформа у автомобилей одна и та же.

Видимо подобных вопросов стало поступать все больше и больше, представители General Motors, в свою очередь,  дали официальный ответ по этому поводу.  Как оказалось, у обычного внедорожника колесная база по сравнению с пикапом уменьшена на девять дюймов.  Из-за такой разницы  инженеры попросту не смогли уместить в шасси внедорожника идентичное количество аккумуляторов и модулей, как в пикап.

Впрочем, главный инженер GMC Hummer Эл Оппенхайзер говорит о том, что и 830 «коней» - вполне себе неплохой показатель. Г-н Оппенхайзер отметил, что мало какие машины с двигателем внутреннего сгорания могут похвастаться  подобными показателями.

При написании новости использовалась информация:
drom

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