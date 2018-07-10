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10 июл 2018

Рассекречен облик обновленной Hyundai Elantra

Рассекречен облик обновленной Hyundai Elantra

Седан Hyundai Elantra в России по популярности не может поспорить с Solaris или Creta, а вот в Южной Корее или США пользуется спросом: он доступный, имеет современный дизайн и нужные опции

В этом году корейская компания выведет на рынок обновленную Elantra: ее фотографии впервые попали в сеть без камуфляжа. На них видно, что у машины полностью изменится передняя часть: изменится бампер, радиаторная решетка станет гораздо шире, у фар изменится рисунок дневных светодиодных ходовых огней. Сзади изменения не столь глобальны: появился новый бампер, а фонари стали уже и «острее».

Технические изменения пока держатся под секретом. Известно лишь, что Hyundai Elantra получит новый двигатель семейства Smart Stream мощностью 123 л.с. Впрочем, для России, вероятнее всего, сохранят прежние силовые агрегаты.

Продажи обновленной Hyundai Elantra на внутреннем корейском рынке начнутся до конца августа. Затем автомобиль попадет на другие рынке, в первую очередь США.

Дорестайлинговая Hyundai Elantra предлагается в России по цене от 979 тысяч рублей. Силовая линейка состоит из двигателей объемом 1,6 и 2 литра мощностью 128 и 150 л.с. соответственно. Оба двигателя могут оснащаться как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и «автоматом».
 

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При написании новости использовалась информация:
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