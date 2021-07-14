Автомобильный портал Motorpage
14 июл 2021

Hyundai Elantra N-Line представлена официально

Hyundai Elantra N-Line представлена официально
Автор фото: фирма-производитель

После череды шпионских утечек, "срывов покровов" и прочих сенсаций компания Hyundai провела официальную презентацию заряженной модели Elantra

Внешность машины была нам известна уже заранее. От обычной модификации N-Line отличается уникальным окрасом серо-голубого оттенка с добавлением черного. Также выделяются бампера с увеличенными воздухозаборниками и юбка кузова. О деталях вроде спойлера и колес увеличенного размера просто умолчим.

Теперь переходим к технической начинке. Под капотом расположился двухлитровый турбо-агрегат на 289 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатым роботом. Привод — только передний. Время разгона 0-100 км/ч составляет 5,3 секунды. Отметим, что седан оснащен электронной имитацией дифференциала повышенного трения.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hyundai Elantra N Line (2021)

Hyundai представила Elantra N Line

13 августа 2020
Hyundai Elantra 2021

Представлена новая Hyundai Elantra

18 марта 2020

На Hyundai Elantra повесят букву «N»

13 марта 2020
Hyundai Elantra

Рассекречен облик обновленной Hyundai Elantra

10 июля 2018

Hyundai представил «заряженную» версию хэтчбека Elantra для США

11 февраля 2017

Hyundai опубликовал российские цены на новое поколение Elantra

09 июня 2016

 Новости Hyundai Elantra

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"
Renault Duster - renault duster (2021) теперь и с вариатором
Тест драйв
12 июля 2021

Renault Duster
"Теперь и с вариатором"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr (2018) sпорт vысоких rезультатов
Тест драйв
09 июля 2021

Land Rover Range Rover Sport
"Sпорт Vысоких Rезультатов"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 6 4 1