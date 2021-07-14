Hyundai Elantra N-Line представлена официально

После череды шпионских утечек, "срывов покровов" и прочих сенсаций компания Hyundai провела официальную презентацию заряженной модели Elantra

Внешность машины была нам известна уже заранее. От обычной модификации N-Line отличается уникальным окрасом серо-голубого оттенка с добавлением черного. Также выделяются бампера с увеличенными воздухозаборниками и юбка кузова. О деталях вроде спойлера и колес увеличенного размера просто умолчим.

Теперь переходим к технической начинке. Под капотом расположился двухлитровый турбо-агрегат на 289 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатым роботом. Привод — только передний. Время разгона 0-100 км/ч составляет 5,3 секунды. Отметим, что седан оснащен электронной имитацией дифференциала повышенного трения.