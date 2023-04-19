Представлена Hyundai Elantra N

Компания Hyundai представила «горячую» версию седана Elantra, который недавно пережил обновление. Elantra N будет отличаться более агрессивной внешностью и модернизированной технической частью

Сразу оговоримся – характеристики машины пока что содержатся в секрете, но инсайдеры говорят, что на машину установят спортивную подвеску, а также 290-сильный двухлитровый турбомотор, который сочетается с автоматической коробкой передач. Предполагается, что с таким мотором Elantra сможет разогнаться до сотни за пять с половиной секунд.

Что касается внешних отличий, то здесь секрета нет – появятся новые бампера, небольшое антикрыло и 19-дюймовые колесные диски.