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19 апр 2023

Представлена Hyundai Elantra N

Представлена Hyundai Elantra N
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hyundai представила «горячую» версию седана Elantra, который недавно пережил обновление. Elantra N будет отличаться более агрессивной внешностью и модернизированной технической частью

Сразу оговоримся – характеристики машины пока что содержатся в секрете, но  инсайдеры говорят, что на машину установят спортивную подвеску, а также 290-сильный двухлитровый турбомотор, который сочетается с автоматической коробкой передач. Предполагается, что с таким мотором Elantra сможет разогнаться до сотни за пять с половиной секунд.

Что касается внешних отличий, то здесь секрета нет – появятся новые бампера, небольшое антикрыло и 19-дюймовые колесные диски.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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