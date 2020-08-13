Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером

Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем. Четырехдверка получила новый обвес кузова, который включает оригинальные бамперы, накладки на пороги, спойлер на крышке багажника.

В переднем бампере относительно стандартной модели увеличена площадь боковых воздухозаборников, в нижней части более выраженной сделана имитация сплиттера. Конфигурация решетки радиатора осталась прежней, но ее сетка «нарезана» на более крупные сегменты.

Плюс к этому дизайнеры закрасили площадку вокруг номера в черный цвет и изменили диффузор. В правой части появилась «двустволка» выпускной системы. Установлены 18-дюймовые диски оригинального дизайна.

Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым турбомотором с отдачей 204 л.с. и 265 Нм. Он агрегатируется с 7-скоростным «роботом». Привод — только передний. К сожалению, показатели динамики пока не публикуются. Среди прочих доработок отмечается оптимизированная для прохождения поворотов подвеска с возросшей жесткостью. Также были увеличены передние тормозные диски.

Elantra N Line оснащается системой предотвращения столкновений, удержания в полосе, слежения за «слепыми» зонами и другими современными средствами безопасности. Цены «оспортивленной» Элантры пока не сообщаются. Продажи в США и Австралии должны начаться до конца года. Информация о поставках в Россию станет доступна позже.