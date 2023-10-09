Новая Hyundai Elantra “прописалась” в Казахстане

В Казахстане началась сборка корейских седанов Hyundai Elantra. Автомобили предложены в семи различных комплектациях. Стоимость начинается от 10 990 000 тенге (2 313 000 рублей)

Следует отметить, что речь идет только о стандартной версии Elantra, “заряженные” N и N-Line не предназначены для рынка Казахстана. Базовая комплектация Elantra оснащается кондиционером, круиз-контролем, подогревом передних сидений, светодиодными фарами, 8-дюймовым экраном мультимедийной системы и двумя подушками безопасности. Штатно автомобиль “обут” в 15-дюймовые колеса. За цифровую “приборку”, подогрев задних сидений, парктроники, климат-контроль, и более широкий экран “мультимедийки” придется доплатить.

Автомобиль предложен либо с 1,6-литровой бензиновой “четверкой” мощностью 128 л.с. и 155 Нм крутящего момента, либо с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. и 180 Нм. Трансмиссия - 6-ступенчатый “автомат” и вариатор соответственно. Привод - передний.