Представлен обновлённый Hyundai Elantra N

Корейская компания Hyundai представила обновленные “заряженные” версии N и N Line

Рестайлинг привнес небольшие изменения в дизайн автомобиля и пополнил моторную гамму гибридной силовой установкой. Внешность автомобиля основана на обновленном Elantra, который показали в апреле этого года. Автомобиль получил новые светодиодные фары и иную решетку радиатора.

К бензиновой рядной “турбочетверке” объемом 2,0 л. (280 л.с. и 392 Нм) добавилась гибридная силовая установка с 1,6-литровым 4-цилиндровым атмосферным мотором. Максимальная мощность составляет 141 л.с. Крутящий момент - 170 Нм. В паре с двигателем работает 6-ступенчатый “робот”. Привод - передний.