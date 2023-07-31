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31 июл 2023

Представлен обновлённый Hyundai Elantra N

Представлен обновлённый Hyundai Elantra N
Автор фото: фирма-производитель

Корейская компания Hyundai представила обновленные “заряженные” версии N и N Line

Рестайлинг привнес небольшие изменения в дизайн автомобиля и пополнил моторную гамму гибридной силовой установкой. Внешность автомобиля основана на обновленном Elantra, который показали в апреле этого года. Автомобиль получил новые светодиодные фары и иную решетку радиатора.

К бензиновой рядной “турбочетверке” объемом 2,0 л. (280 л.с. и 392 Нм) добавилась гибридная силовая установка с 1,6-литровым 4-цилиндровым атмосферным мотором. Максимальная мощность составляет 141 л.с. Крутящий момент - 170 Нм. В паре с двигателем работает 6-ступенчатый “робот”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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