Genesis готовится представить конкурента BMW X3

Премиальный бренд компании Hyundai — Genesis — представит новый серийный кроссовер GV70 в октябре 2020 года

По своим размерам премиальный SUV с купеобразным кузовом расположится между моделями Hyundai Tucson и Santa Fe. Внешне автомобиль будет напоминать «старший» кроссовер GV80, представленный в начале нынешнего года. В частности, у него будет схожая двухуровневая оптика спереди и сзади.

По предварительным данным, в линейку двигателей кроссовера Genesis GV70 войдет новый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Theta III мощностью 304 л. с., а также 380-сильный 3,5-литровый шестицилиндровый агрегат. Оба мотора будут работать вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Дизельной модификации у модели не появится.

Последней новинкой Genesis стал среднеразмерный седан G80 второго поколения, дебютировавший в конце марта. Автомобиль получился существенно легче предшественника, обзавелся современными электронными системами, а также стал похож на кроссовер GV80.