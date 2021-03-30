В Genesis готовятся к премьере нового электрокара

Новинку представят уже завтра. Есть предположение, что это будет некий электрический спорткар

Скажем больше – этим автомобилем может стать концепт Essentia, который был представлен еще три года назад. Тогда, в 2018 году, представители Genesis говорили, что серийную версию могут показать, как раз, в 2021-м. Вполне возможно, что нам покажут именно эту машину. В любом случае, будет продемонстрировано некое двухдверное купе со стремительным и динамичным обликом.

Что касается технической начинки, то по предварительным данным, автомобиль построят на платформе Electric-Global Modular Platform. Предполагается, что новинка от Genesis будет унифицирована с Hyundai Ioniq 6. Приводить в движение новинку будут два электромотора совокупной мощностью в 300 лошадиных сил. Запас хода будет сравнительно высоким – 550 километров.