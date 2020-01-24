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24 янв 2020

В Genesis сделают конкурента BMW X7

В Genesis сделают конкурента BMW X7

Корейский премиальный бренд всерьез намерен осложнить жизнь своим немецким коллегам, выпуская премиальные кроссоверы

Вслед за дебютом крупного вседорожника GV80 компания рассчитывает вывести на рынок более компактный кроссовер с индексом GV70: к 2021 году модельная линейка Genesis должна состоять из шести моделей. Кроме того, по слухам, Genesis уже планирует построить самый большой кроссовер под названием GV90 – ему предстоит конкурировать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

По данным издания Motor Trend, руководство Genesis сейчас изучает самый главный вопрос – стоит ли игра свеч и есть ли смысл вкладываться в разработку флагманского вседорожника. Когда именно GV90 появится на свет (если проект будет одобрен), пока не уточняется. Между тем, в официальных анонсах полноразмерный вседорожник пока не значится. Ближайшие планы Genesis предусматривают, насколько можно судить по тизерам, выпуск некоего купе по мотивам концепта Essentia и компактного хетчбэка, в который может перевоплотиться концепт- кар Mint.

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