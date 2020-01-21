Genesis намекнул разработку спортивного купе

Премиальный бренд Hyundai — Genesis — в рамках премьеры кроссовера GV80 показал изображения двух новых моделей. Предполагается, что в ближайшие годы линейку пополнят спортивное купе и компактный городской хэтчбек

Какой-то яркой новостью эта информация не стала, так как Genesis уже не раз намекал на подобные модели концептуальными автомобилями. Так, в марте 2018 г. южнокорейский бренд представил на мотор-шоу в Нью-Йорке экспериментальное купе Essentia, а в апреле 2019 года Genesis показал концепт-кар Mint, призванный дать представление о городском автомобиле будущего.

Он получил нестандартное рулевое колесо-штурвал со скошенными нижним и верхним сегментами, окруженное шестью маленькими дисплеями, которые также служат в качестве клавиш быстрого доступа для активации различных систем. Автомобиль приводится в движение электромотором, а комплект батарей позволяет проехать без подзарядки примерно 320 километров. По предварительным данным, новые серийные автомобили Genesis появятся к 2022 году. Таким образом, линейка бренда включит шесть моделей.