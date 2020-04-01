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1 апр 2020

Genesis готовит убийцу Tesla

Genesis готовит убийцу Tesla

Премиальный суббренд Hyundai, компания Genesis, готовит полностью электрический кроссовер: новинка уже приступила к дорожным тестам. Премьера первой серийной модели, которая должна составить конкуренцию Tesla Model X, запланирована на 2021 год

Как сообщает The Korean Car Blog, опубликовавший шпионскую фотографию электрокросса, модель пока известна под кодовым обозначением JW EV. В зависимости от емкости аккумулятора она проезжает на одной зарядке 500 километров или более, а пополнить заряд энергии до 80 процентов можно за 20 минут. Согласно производственному плану компании, ежегодно с конвейера будут сходить 22 тысячи экземпляров JW EV.

В основе электрокара лежит масштабируемая платформа Electric-Global Modular Platform от Hyundai Motor Group, на которой буду построены и другие электрические модели Genesis, Hyundai и Kia. В частности, в разработке находится «зеленая» модификация седана Genesis G80, а также серийные электромобили Hyundai NE EV и Kia CV EV.

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